Çankaya’dan geldiler Keçiören’i gezdiler

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen gezi ile Çankaya İlçesi Dikmen Semti'ndeki Habil Kanıpek Camii Kuran Kursu öğrencileri, Deniz Dünyası, şelale, teleferik ve Estergon Türk Kültür Merkezi'ni görme imkanı yakaladı. Özellikle Estergon Türk Kültür Merkezi'ne hayran kalan ve bol bol hatıra fotoğrafı çeken çocuklar, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a da ilçeye kazandırdıkları ve gezme fırsatı verdiği için teşekkür etmeyi ihmal etmediler. Cumhuriyet Kulesi'nin tamamlanmasıyla Keçiören'e ve Ankara'ya yine dev bir eser daha kazandıracaklarını belirten Başkan Turgut Altınok, "Keçiören'in turizm destinasyonunda önemli bir durak olacağını söyledi. Altınok, "Estergon Türk Kültür Merkezimizi tadilattan geçirdik. Belediye olarak içerisindeki restoranı işletiyoruz, halka uygun fiyatlı hizmet veriyoruz. Dünyanın en büyük yapay şelalesi Keçiören'de biliyorsunuz, Türkiye'nin en büyük şelaleleri arasında. Deniz Dünyamız ve teleferiğimiz de özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Hizmetlerimiz devam edecek" dedi.