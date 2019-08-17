BUGÜN NELER OLDU

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde 'Keşmir Kara Günü' anıldı. Elçilik önünde toplanan Pakistan vatandaşları, 'Pakistan, Keşmir'in tam yanında duruyor', 'Hindistan, Keşmirlileri öldürmeyi bırak', 'Keşmir'deki soykırımı durdurun', 'Keşmir'i kurtarın, insanlığı kurtarın' yazılı pankartlar açtı, mum yaktı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, bugünün Keşmirliler için önemli olduğunu belirterek, "Hindistan son zamanlarda Keşmir'de yapmış olduğu zalimlikleri devam ettiriyor" diye konuştu. Hindistan'ın, Anayasa'larında iki madde çıkardığını ve bu maddelerin sonuçlarının Keşmir için kötü olduğunu ifade eden Qazi, " Bugün Keşmir'de çıkan olaylarda 3 Pakistan askeri hayatını kaybetti. Bu Hindistan'ın eski bir taktiği. Ne zaman bir hareket olsa dikkati başka yere çekmek için sınır hattında taarruzlar oluyor. Top atışında ve silahlı saldırıda bulunuyor. Hindistan bunu sadece dikkati başka tarafa çekmek için yapıyor. Türkiye her zaman Pakistan ve Keşmir halkının yanında durmuştur" dedi. Büyükelçi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Keşmir sorununu çözmek için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Biz hiç durmayacağız ve Keşmir'de yapılan zalimlikler bitene kadar bu sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız. Şu anda Keşmir'de dışarı çıkamıyorlar. İnsanların her türlü özgürlükleri kısıtlanmış durumda. Kurban Bayramı'nda bile kurban kesemediler. Hindistan'ın bunu yapmasını istemiyoruz" dedi.