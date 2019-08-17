Mamak’ta eğlence ve sinema birarada

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Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Yaz Akşamı Eğlenceleri ve Yaz Sineması" vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Mamak Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve yaz akşamlarına renk katan etkinlikler vatandaşların beğenisini kazanıyor. Türk Sineması'nın önemli yapıtlarının yanı sıra günümüz filmlerinin de gösterildiği, çocuklar için animasyon, illüzyon ve çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinliklerin yeni adresi Abidinpaşa Nazım Belger İlköğretim Okulu'nun önü oldu. Etkinliğe Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mamak'ta bambaşka bir yaz yaşandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Vatandaşlarımızı kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. Çocuklar için animasyon, illüzyon ve çeşitli yarışmalar ile başlayan etkinlik, "Ayla" filmi gösterimi ile devam etti. Program sonunda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin instagram hesabını takip eden iki kişiye de bisiklet hediye edildi.