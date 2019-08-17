Süper başlayacağız

Süper Lig'e bir yıllık aradan sonra geri dönen Gençlerbirliği, 2019- 2020 Cemil Usta Sezonu'nda perdeyi bugün Çaykur Rizespor maçıyla açıyor. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada 3 puan arayacak olan Başkent temsilcisi, sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. TSYD Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü'nü yenerek sezona moralli bir giriş yapan kırmızı- siyahlılarda A takım kadrosuna altyapıda yetişen 13 futbolcu katıldı. Önceki yıllarda takıma katılan Ahmet Oğuz, Taha Cengiz Demirtaş, Halil İbrahim Pehlivan, Yıldırım Mert Çetin, Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek gibi isimlere bu sezon Übeyd Adıyaman, Burak Çapkınoğlu, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Çayan Poshoroğlu, İlker Karakaş ve TSYD kupa maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdullah Şahindere eklendi.

MORALLER YERINDE

Tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve takımına güvendiğini söyleyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Rize maçında 3 puanı alacaklarını söyledi. Kaplan, "Kazanmak istiyoruz. İyi futbolla beraber 3 puan almak istiyoruz. Takım olarak hem moral hem de motivasyon açısından hazırız. Rakibimiz geçtiğimiz sezon başarılıydı. Bu sezon da iyi takım kurdular. Savunmamızı garantiye alıp önde bulunan pozisyonları değerlendirerek maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.