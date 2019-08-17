Yenimek kayıtları 19 ağustos’ta

BUGÜN NELER OLDU

binlerce vatandaşa meslek ve hobi eğitimi veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nın (YENİMEK) 2019-2020 kış dönemi kurs kayıtları 19 Ağustos Pazartesi başlıyor.20 kurs merkezi, 110 branş ve 300'e yakın öğretmen ile yeni döneme merhaba diyecek olan YENİMEK, 25 bin kursiyere eğitim vermeyi hedefliyor. Yenimahalleliler 13 Eylül Cuma günü sona erecek kayıtlardan sonra 16 Eylül Pazartesi ders başı yapacak. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen Yenimahallelilerin, 3440898/6474 numaralı telefonu arayarak ya da ikametlerine en yakın kurs merkezine giderek kayıt yaptırmaları yeterli olacak. YENİMEK'in kurulduğu günden bu yana çok yol kat ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "YENİMEK sayesinde 20 kurs merkezinde, 110 branş ve 300'e yakın uzman eğitmenimizle hizmet veriyoruz. YENİMEK'e çok önem veriyoruz " dedi.