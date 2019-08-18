Cengiz varken yalnız değilim

GENÇLERBIRLIĞI'NDEN İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, yeni kulübündeki takım arkadaşı ve vatandaşı Cengiz Ünder'in kendisini yalnız hissettirmeyeceğini söyledi. Roma'ya 5 yıllık imza atarak sarı-kırmızılı takımın kadrosundaki ikinci Türk oyuncu olan Çetin duygularını şöyle dile getirdi:

HEDEFİM ADAPTE OLMAK VE KUPALAR ALMAK

"Burada olduğum için son derece heyecanlı ve mutluyum. Bu formanın taşıdığı önemi biliyorum. Roma'da yalnız olmadığımı da biliyoruz. Cengiz Ünder sıcak biri. Bir Türk olarak beni yalnız hissettirmeyecek. Saha içinde birbirimize yardım ederek birlikte gelişebileceğimize inanıyorum. İlk hedefim buraya kısa zamanda adapte olmak ve kupalar kazanmak."



G.BIRLIĞI'NDEN MERT'E VEDA

BAŞKENT temsilcisi, İtalya'nın Roma takımına transfer olan Yıldırım Mert Çetin için veda mesajı yayımladı. Oyuncunun 10 yaşında girdiği kulüpte G.Birliği formasını başarıyla taşıdığına vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Karakteri ve Gençlerbirliği kültürüne olan bağlılığı ile adeta Gençlerbirliği altyapısının bir aynası olan futbolcumuzun İtalya'da hem altyapımızı hem de ülkemizi başarıyla temsil edeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Mert'in açtığı bu yol; Beratlara, Ardalara, Rahmetullahlara yeni bir ışık olacak. Türkiye'nin tüm liglerine futbolcu kazandıran, futbolcu fabrikası altyapımızın adı artık Avrupa'da da hakkıyla temsil edilecek. Gençlerbirliği her zaman 'gençlere' güvendi, her zaman 'gençleriyle' kazandı. Gençlerbirliği, 'gençleriyle ve gençlere olan inancı' ile yaşamaya, var olmaya devam edecek. Kalbimiz seninle Mert!"