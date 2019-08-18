İşte spor işte eğlence

ANKARA Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü, çocukların spora olan ilgisini arttırmak amacıyla ilk kez başkentte bir festival düzenledi. Spor salonu dışında bulunan halı sahaya kurulan oyuncaklarla doyasıya eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileleri de çocuklarına eşlik etti. Festivalde Hacivat ve Karagöz gösterileriyle çocuklar eğlendi.

MEHTERAN İLE COŞTULAR

EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu, festivali her yaz geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Şarkılarla coşan çocuklar, Mehteran Takımı ile de unutulmaz bir gün yaşadı.