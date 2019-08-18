Kırıkkale’de trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

BUGÜN NELER OLDU

Ramazanoğlu idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zehra, Mustafa, Ceren ve Miray Ramazanoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekir Güldür yönetimindeki otomobil ile aynı yönde seyreden Turan Ataman kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.