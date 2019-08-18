Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Kırıkkale’de trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

’de trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Kırıkkale’de trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
İBRAHIM Ramazanoğlu idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Zehra, Mustafa, Ceren ve Miray Ramazanoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekir Güldür yönetimindeki otomobil ile aynı yönde seyreden Turan Ataman kontrolündeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kırıkkale-Ankara kara yolunun 15. kilometresinde çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırıkkale’de trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN