Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı
KIRIKKALE'DE otomobilin takla atarak ters döndüğü kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 33. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Ramazanoğlu idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Takla atan otomobil ters döndü: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN