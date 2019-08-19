Eksiklerimiz var bakacağız

GENÇLERBİRLİĞİ

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Geçen sezon Ankaragücü'nü çalıştıran G.Birliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Göztepe maçında aldığı cezadan dolayı karşılaşmanın ardından açıklama yapamazken yerine antrenör Özgür Doğramacı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Doğramacı, sezona böyle bir başlangıç yapmanın kötü olduğunu belirterek, "Sezonun ilk haftası, ilk maçı. İlk yarıda 10 kişi kaldık, 10 kişi kalınca da yapacaklarımızı yapamadık.Eksiklerimizediye konuştu.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2. hafta oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Çaykur Rizespor'a karşı forma giyen oyuncular, koşuyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşunun ardından idmana koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yaklaşık bir saat süren antrenman, son bölümde yapılan dar alanda çift kale maçla sona erdi. Gazişehir Gaziantep- Gençlerbirliği karşılaşması, 26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise Gençlerbirliği'nin iyi hazırlanmış bir takım olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:Rakip 10 kişi kaldıktan sonra genelde takımlarda rehavet olur. Devre arası oyuncularıma sakin olmamız gerektiğini söyledim.ANKARAGÜCÜ'NDEN ayrılışı hakkında konuşan Kartal, "Ankaragücü camiasına zarar vermemek için her yerde konuşmadım. Allah yukarıda, benim Allah'tan başka kimseye ne verecek hesabım, ne de korkum var. Ankaragücü'ne verdiğim emekleri helal ediyorum" ifadelerini kullandı.