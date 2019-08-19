Gökyüzünün ihtiyar delikanlıları

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen "Sivrihisar Model Uçak ve Paraşüt Festivali 2019" etkinliğine katılan beş arkadaş, gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Uçaktan yaptıkları atlayışın ardından açıklamada bulunan takım kaptanı, 68 yaşındaki iş insanı Ömer Erdem, lise yıllarında havacılık tutkusu bulunan ve Türk Hava Kurumunda (THK) paraşüt eğitimi alan arkadaşlarıyla bir araya gelip 1975'te takımı kurduklarını söyledi. O dönem katıldıkları Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda genel klasmanda Türkiye ikincisi olduklarını belirten Erdem, şöyle devam etti: "Paraşüt sporuna bir müddet ara verdikten sonra 2014'te 'Delikanlılar Paraşüt Takımı' adıyla yeniden bir araya geldik. Bu kez THK'nin düzenlediği 43. Türkiye Paraşüt Şampiyonası'nda birinci olduk. Şampiyonluk 40 yıl sonra geldi. Şu anda takımımız 44'üncü yılında. Paraşütçülükten son derece keyif alıyoruz. Gökyüzünde olmak bize gurur veriyor. 90 yaşına kadar paraşütçülüğü sürdürmeyi hedefliyoruz." 69 yaşındaki inşaat mühendisi Müjdat Süzen ise lise yıllarında gökyüzündeki uçakları gördüğünde paraşüt sevdasının gönlüne girdiğini anlattı. Süzen, 54 senedir gökyüzünde süzüldüğünü ifade ederek, "15 yıl daha paraşütle atlamak istiyorum. THK'nin Etimesgut Tesisleri'nde paraşüt eğitimini aldık ancak sadece eğitim yetmiyor. Bu öğrenme ömür boyu devam ediyor. Yurt dışında da paraşüt atlayışları gerçekleştirdik, daha da yapacağız. Sivrihisar'daki Uluslararası Havacılık Tesisleri'ni görmek bizi mutlu etti" dedi.66 yaşındaki emlakçı Halit Öner de 1968'de lisedeki havacılık kollarına katıldıktan sonra 3-4 ay süren eğitiminin ardından paraşütçü olduğunu belirtti. Lisede başladıkları paraşüt sevdası sayesinde takımı oluşturduklarına değinen Öner, "Bu yıl eylülde Bursa'da yapılacak Türkiye Paraşüt Şampiyonası'na katılacağız. Orada bir derece elde etme konusunda iddialıyız" ifadelerini kullandı. Ekibin en genç üyesi 56 yaşındaki emekli Mustafa Kavak, paraşütle 1988'den beri atlayışlar gerçekleştirdiğini dile getirdi. Kavak, "Karabatak kuşuna hayrandım. Ben de onun yaptıklarını yapmak istiyordum. Havacılık benim için ayrı bir tutku. Etkinliklerde boy gösterip havacılığın yaşının olmadığını gösteriyoruz" diye konuştu.