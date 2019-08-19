Küçük yazar kardeşi için kitap yazdı

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Kitabında çok sevdiği kardeşinin maceralarına yer veren minik yazar, hikâyeleriyle geleceğin önemli yazarlarından olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ceylin Kesici, çok sevdiği kardeşi için bir kitap hazırladı. Daha çok küçük yaşlardayken anne babasının okuduğu hikâyeler sayesinde kitapla tanışan minik Ceylin'in kitaba olan aşkı yıllar içinde farklı boyutlar kazandı. Çocukluğunda kitapları en güzel oyuncağı, en yakın arkadaşı olarak benimseyen minik kitap kurdunun yıllar içindeki gelişimi ailesinin gözünden kaçmadı. Okuma yazma bilmediği için ilk hikâyesini resim çizerek anlatan Ceylin, o dönemde dinlediği her hikâyeden farklı bir masal oluşturdu.Ailesinin ve öğretmeninin desteği ile yıllarca hayalini kurduğu ilk hikâye kitabını hazırlamayı başaran minik yazar, hikâyesinde çok sevdiği kardeşinin sevgisine ve maceralarına yer verdi. 'Canım Kardeşim' ismini verdiği hikâye kitabını tamamen kendi uğraşlarıyla hazırlayan minik yazar, yaşıtlarına da örnek olacak hikâye kitabı için bir imza günü düzenleyecek. Kitabında kardeşler arasındaki bağın önemini anlatan Ceylin, kardeşler arasındaki çekişmeleri eğlenceli bir dille anlattı. Okumayı hayatının önemli bir parçası haline getiren Ceylin'in en büyük arzusu çocuk doktoru bir yazar olmak.Ablasının kendini anlatan bir hikâye kitabı hazırlamasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten kardeş Yaşar Kesici, "Ablam küçükken hep kitap yazmak isterdi. Bebekken hep kitaplarla oynarmış. Kitapları çok seviyor. Ben de ondan kitapları almaya çalışırdım. Ablam bir tane kitap yazdı. Ben okudum çok güzeldi. Çok mutlu oldum benim için kitap hazırladığında. Annem ve babamın adı geçiyor kitabında. Bazı geceler bana uyumadan önce kitap okuyor ablam. Ablam Ceylin'e tavsiyeler verdim bu kitabında. Onunla birlikte kitap yazdık" diye konuştu.