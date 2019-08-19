Oyundan zevk alarak oynadık

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor'u evinde 2-1 mağlup eden Osmanlıspor'da keyifler yerinde. Karşılaşmasının ardından mikrofonlara konuşan Osmanlıspor Yardımcı Antrenörü Turan İnce, kazandıkları için mutlu olduğunu belirtti.
İnce, "Boluspor maçında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Çocuklara maçtan önce, 'Oynadığınız oyundan zevk alın, hem bizler hem tribünde seyredenler de zevk alsın.'
dedik. Bugün herkes futboldan zevk aldı. Takımımız çok genç bir ekip. Hemen hemen 7-8 genç çocuğumuz var. Bunlardan da çok şey bekliyoruz"
diye konuştu.
BULAK: OSMANLI'YI KUTLARIM
TFF 1. Lig'in ilk haftasında Osmanlıspor'a 2-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, maçın hakemini sert bir dille eleştirdi. Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan'ın takdir haklarını Osmanlıspor'dan yana kullandığını öne sürdü. "Oyunun kırılma anı, hakemin anlamsız, mantıksız vermiş olduğu faul." diyen Bulak, "Biz kontra yakalamışız, belki ikinci golü yapacağız. Uyduruk faulle beraber rakibe avantaj sağladı. Oyun içinde de tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı. Böyle maç yönetilir mi? Kırılma anını hakem belirledi"
ifadelerini kullandı. Öte yandan Bulak, Osmanlıspor'u üç puan aldığı için tebrik etti.