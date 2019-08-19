Oyundan zevk alarak oynadık

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor'u evinde 2-1 mağlup eden Osmanlıspor'da keyifler yerinde.İnce, "Boluspor maçında iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum.dedik. Bugün herkes futboldan zevk aldı. Takımımız çok genç bir ekip. Hemen hemen 7-8 genç çocuğumuz var.diye konuştu.TFF 1. Lig'in ilk haftasında Osmanlıspor'a 2-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, maçın hakemini sert bir dille eleştirdi. Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan'ın takdir haklarını Osmanlıspor'dan yana kullandığını öne sürdü. "Oyunun kırılma anı, hakemin anlamsız, mantıksız vermiş olduğu faul." diyen Bulak, "Biz kontra yakalamışız, belki ikinci golü yapacağız. Uyduruk faulle beraber rakibe avantaj sağladı.ifadelerini kullandı.