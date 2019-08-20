2020’ye kafamız rahat girmeliyiz

TÜRKIYE Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kazakistan'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılacak Serbest Milli Takımı'nın Düzce Topuk Yaylası'ndaki kampını ziyaret etti. Sporcularla sohbet eden Aydın, takımın son durumu hakkında da teknik heyetten bilgi aldı. Aydın, Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat kotası verileceğine işaret ederek, "Amacımız Dünya Şampiyonası'nda tüm kotaları almak. Bunu başarabilirsek, 2020'ye kafamız rahat gireriz ve Tokyo Olimpiyatları'na çok daha iyi hazırlanırız" ifadelerini kullandı.

RİO'YU GEÇMELİYİZ

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6'sı altın toplam 16 madalya alarak tarihi bir başarının altına imza attıklarını hatırlatan Aydın, "Dünya Şampiyonası'na 1 aydan daha az bir zaman kaldı. İnşallah başarılı olup, olimpiyat kotalarını alırız. Rio 2016'da Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşten gelmişti. Tokyo'da madalya sayılarımızı artırarak dönmek istiyoruz" dedi.