Başkentte yıne köpek ıtlafı

Sokak hayvanlarına yönelik vahşetin ardı arkası kesilmiyor. Yaklaşık 5 ay önce 16 köpeğin zehirlendiği başkentte, olaylara her geçen gün yenisi ekleniyor. 5 ayda kentin 4 ilçesinde öldürülen sokak hayvanı sayısı 78. Son olarak Yenimahalle İvedik OSB'de bulunan 3 köpek kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirli et verilerek öldürüldü. Yenimahalle'deki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen olayda, sanayi bölgedesindeki esnafın beslediği biri sahipli 3 köpek, iddiaya göre boş araziye bırakılan etleri yedikten sonra öldü. Sanayide otomotiv dükkânı işleten Ferhat Adil Şahin, ölen köpeklerden birinin kendisine ait olduğunu ve kendi imkânlarıyla beslediklerini söyledi.

'BİRİNİN 11, DİĞERİNİN 5 YAVRUSU VARDI'

Ölen 'Arjantin Dogo' cinsi köpeği Han'ı yaklaşık 1 yıl önce sahiplendiğini belirten Şahin, "Belirli saatlerde köpeği serbest bırakıyorduk. Kendi etrafında ihtiyaçlarını giderdikten sonra tekrar buraya bağlıyorduk. Son bıraktığımızda köpeklere zehirli et atılmış. Kendi hayvanımız ve diğer sokak hayvanları o zehirli etten yiyerek ölmüş. İnsan, bir canlıya bunu neden yapar? Birinin 11 yavrusu vardı, diğerinin 5 yavrusu vardı. Bunu yapanlardan şikâyetçi olacağım. Bunu yapan varlığın insan olabileceği kanaatinde değilim" dedi.



KARTON KUTUDA TAVUK ETİ

HAN'IN sahibi 35 yaşındaki Şahin şunları söyledi: Han'ı 2018'de taşındığı için bakamayacağını ve götüremeyeceğini söyleyen bir esnaf arkadaştan sahiplendim. Ben Pazar günü yoktum. Görevli arkadaşımız, şirketimize gelip hayvanın hem suyunu hem yemeğini vermek istiyor. Daha sonra 11.30-12.00 gibi hayvanı serbest bırakıyor. Kendi genel ihtiyacını gidersin diye. Yaklaşık 1 saat sonra haber alamayınca hayvanı aramaya çıkıyor. Yerde yatar vaziyette görüyor. Yanında da bir tane karton kutu buluyor. İçindeki etin tavuk eti olduğunu düşünüyoruz. Cansız olduğunu fark ediyor daha sonra köpeğin yan taraflarına bakıyor. İki köpeğin daha cansız yerde yattığını fark ediyor.



BİZ ONU ÇOK SEVMİŞTİK. AMA…

ŞAHIN, 2 yaşındaki köpeğinin doğası gereği biraz hırçın göründüğünü ancak merhametli olduğunu anlattı. Şahin, "Bugüne kadar hiçbir insana saldırmadı. Çok akıllı bir köpekti. Durması gerektiği yeri bilen bir köpekti. Biz onu çok sevmiştik. Ama şu an yok aramızda. Bunlar rabbimin yarattığı yer yüzündeki dilsiz kullar" ifadelerini kullandı.