Puan moral oldu

BUGÜN NELER OLDU

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafta maçında Konyaspor'a konuk olan MKE Ankaragücü sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. Başkent ekibinin Sportif Direktörü Adnan Erkan, aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Birkaç yıldır aynı hocayla ve aynı ekiple bir arada oynamaya alışmış ve sezona her anlamda hazır bir rakibe karşı oynadık. Geçen senenin ikinci yarısında kurmuş olduğumuz ve gayet başarılı olan takımımızı öncelikle elimizde muhafaza etmeye çalıştık. Amacımız, bu zor şartlarda buradan puanla çıkmak, önümüzdeki haftalara moralle hazırlanmaktı. Bunu başardığımız için mutluyuz. Gelecek hafta evimizde taraftarımızın da desteği ile alınacak sonuç çok daha önemli olacak" diye konuştu.