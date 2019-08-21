‘Alışacağız’

Başkent ekibinin teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, "Bu ligin atmosferine, gücüne alışıp iyi şeyler yapacağız. Başlangıç açısından bir puan da önemli" dedi Keçıörengücü bu sezon çıktığı TFF 1. Ligi'nde ilk maçını Eskişehirspor'a karşı oynadı. 55. dakikada Sertaç Çam'ın golüyle öne geçmesine rağmen 84'te Emre Güral'ın serbest vuruştan attığı golle sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Başkent ekibinin teknik direktörü Hamdi Yılmaz talihsiz bir gol yediklerini söyledi. Lige alışmaları gerektiğini, ilk maçta alınan 1 puanın da kendileri için kötü olmadığını belirten Yılmaz şunları söyledi:

BU SON TALİHSİZLİK OLSUN

"Birinci Lig'e çıktığımız ve resmi olarak oynadığımız ilk maç. Bu atmosferi daha önce, Sakarya ve Samsun'da yaşadık. Böyle bir seyirci topluluğunu çok yadırgamadık. Hem seyirciye hem sahaya çok çabuk adapte olduk. İstediğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Biraz daha üzerine çıkabiliriz. Talihsiz bir gol yedik. Her iki yarıda da biz üstün oynadık. Çalışmaların vermiş olduğu o disiplinle. Biraz da sert oldu maç. Bizim oyuncumuzun kaşının altı yarıldı, orada bir itme vardı. O talihsiz gol bize 2 puana mal oldu. Bundan sonra inşallah böyle talihsiz goller yemeden bu lige alışır bu ligde iyi şeyler yapmaya devam ederiz."

DERBİ HEYECANI

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Keçiörengücü ikinci haftada derbi heyecanı yaşayacak. Eflatun beyazlılar, kendisi gibi ligde Ankara'yı temsil eden Osmanlıspor'u konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak maç 16.30'da başlayacak. Osmanlıspor ilk hafta Boluspor'u 2-1'lik sonuçla geçmişti.?