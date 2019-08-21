Spor malzemeleri Başkan’dan

Spor malzemelerini, "Başkan Amca" diye hitap ettikleri Oğuz'un elinden alan miniklerin neşeleri görülmeye değerdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye tarafından farklı branşlarda düzenlenen ve ilçe genelinde 7-15 yaş aralığındaki çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okullarının malzeme dağıtım törenine katıldı. Burada yaz spor okulu öğrencileriyle bir araya gelen Oğuz, minik sporculara malzemelerini elleriyle dağıttı. Oğuz'a "Başkan Amca" diye hitap eden miniklerin spor malzemeleri hediye edilirken sevinçleri yüzlerinden okunuyordu.

7'DEN 70'E SPORCU İLÇE

Başkan Oğuz, okulların tatil olmasıyla birlikte başlattıkları yaz spor okullarına ilçede yaşayan miniklerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Kurslarımızla çocuklarımızın hem bedensel, hem zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Spor yaparken kullanacakları malzemeleri onlara dağıtmaktan ve onlarla bir arada olmaktan oldukça mutluyum" dedi. Kahramankazan'ın 54 bine yakın nüfusa sahip olmasına karşın 12 farklı branşta bin 500 lisanlı, 5 bine yakın da aktif sporcusunun bulunduğunun altını çizen Başkan Oğuz, "Uluslararası standartlarda modern spor tesislerimizle 7'den 70'e sporcu bir ilçeyiz" dedi.