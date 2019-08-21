Umar’ı kadroda düşünmüyoruz

FF 1'inci Lig'de mücadele eden Osmanlıspor, sezona Boluspor galibiyeti ile başladı. Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek "Kadro planlamasında Umar olmayacak. O oyuncunun transferi söz konusu, biz kadroyu kurarken onu düşünerek değil, onsuz devam etmeyi düşünüyorduk. Önemli bir oyuncu daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Umar bu sezon kadromuzda düşündüğümüz bir oyuncu değil' dedi. Dalcı, sezon başı planlamasında genç, dinamik hedefi olan oyuncu grubu oluşturduklarını belirterek, "Zor bir rakiple bu hafta mücadelemiz oldu. Lige böyle bir galibiyetle başlamak hem bizim için hem oyuncular için önemliydi. Lige galibiyetle başlamak bizi mutlu etti. " diye konuştu.

"TAKIMA 2 YA DA 3 TAKVİYE YAPABİLİRİZ"

Genç ve dinamik bir takım olduklarını vurgulayan Dalcı, "Bizim yaş ortalamamız şu anda 22,5. Mevcut kadromuzla devam ediyoruz, transfer dönemi olduğu sürece transfer bitmez. Belki 2-3 tane takviye yapabiliriz. Ama şu anda mevcut kadro ile yolumuza devam ediyoruz. Yarışmacı bir takım olmayı düşünüyoruz. Osmanlıspor ismi bu ligde varsa her zaman hedefi vardır. Bu senede mutlaka hedefimiz bir üst lige çıkmak" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER BİZİM PROJEMİZ"

Teknik direktör Mustafa Dalcı, transfer sezonu bitmeden kadroya 1-2 takviye yapacaklarını belirterek, "Stoper mevkiine transfer düşünüyoruz, çalışmalarımız var. Ama Atakan da sadece stoper ve ön libero bölgesinde değil, birkaç bölge oynayabiliyor. Bizim lig içerisinde jokerimiz gibi olacak, önemli bir oyuncu. Gençlerimiz bizim proje oyuncularımız. Altyapımızdan 2001'li 4 oyuncu kadromuza kattık. Forma şansı veriyoruz. Biz onları oynatırken Türk futboluna kazandırmak adına yardımcı oluyoruz" diye konuştu.