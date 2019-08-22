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Ahmet TEZCAN: Tişört yazıları

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Doç Dr. Yağmur Küçükbezirci "Farkındalık" yaratmak adına ciddi bir çalışma başlatmış.
Yaptığı araştırmalarda ilginç sonuçlara ulaşmış ve bunu da herkesle paylaşıyor.
Neden mi bahsediyorum?
Çocuk büyük hemen herkesin üzerindeki İngilizce yazılı tişörtlerden.. Çok ucuz, pratik, kolay yıkanır olduğundan bilhassa tercih edilen yaygın giysi. Adı İngilizce ama çoğu yerli imalat, üzerindeki yazılar da taklit.
Basit bir giysi üzerindeki bu yazılar nedir, nedendir hiç düşündünüz mü? Zaten tabelalarımız, birçok şey hatta günlük konuşma dilimiz neden İngilizce anlaması güç? Bir şeyi Türkçe ifade edemiyor muyuz?
Neden sömürge halkı gibi davranıyoruz?
Türk Dil Kurumu, Türkçe üzerine eğitim-öğretim verenlerin bu alanda bir çalışması, bir kaygısı var mı acaba?
Meseleyi basit görenler bu yozlaşmaya dolaylı destek olmuş olmuyor mu?
Dilimiz, davranışımızla "BİZ" olamadık vesselam!

Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan hemşerim Doç. Dr.
Yağmur Küçükbezirci minik yeğeninin giysisi üzerinde, İngilizce "Ben aç köpeğim" yazısını görünce hemen bir çalışma alanı oluşturarak konuyu herkesle paylaşmaya başlamış. Tişörtlerde neler bulmuş neler! Bunları da sosyal medya ortamında sıkça paylaşıyor, adını yazıp çalışmalarına ulaşabilirsiniz.
Tişört, bazen şapka üzerindeki yazılarda inanç ve cinsellik hedef. Bir teyze göğsünde İngilizce "porno yıldızı" yazısıyla dolaşabiliyor, sırtında "Tanrı nerede?" yazılı tişörtle bir delikanlıyı Cuma namazı kılarken görebilirsiniz. Sakın "Ne olacak ki bu yazılardan?" demeyin, sizin basit gördüğünüz bu ayrıntıyı titizlikle çalışanlar var.

Bakın neler bulmuş Hoca: "Bu Gece Boşum", "Seni İstiyorum", "Meşhur, Başarılı, Zenginseniz!
Boştayım" Cinsellik mesajları o kadar çok ki burada dile getirmekten insan utanıyor. "God is Busy, Can I Help You?" yani "Tanrı Meşgul Ben Yardımcı Olabilir miyim?","Hayatını Yaşa" , "Korku Kul Yapısıdır, Din Korkudur", "Hayat Eğlencedir", "Uyuşturucuya Güven" ve daha neler!
Kültürümüzle, maneviyatımızla örtüşmeyen bu yazılar bilinçaltına göndermelerdir.
Biz de anlamını bilmeden ve önemsemeden bunları kullanıyoruz.
Bizimkisi ise bir farkındalık oluşturmak o kadar.

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Ahmet TEZCAN: Tişört yazıları
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