Ahmet TEZCAN: Tişört yazıları

BUGÜN NELER OLDU

" yaratmak adınaciddi bir çalışma başlatmış.Yaptığı araştırmalarda ilginç sonuçlara ulaşmış ve bunu da herkesle paylaşıyor.Neden mi bahsediyorum?Çocuk büyük hemen herkesin üzerindekiyazılı tişörtlerden.. Çok ucuz, pratik, kolay yıkanır olduğundan bilhassa tercih edilen yaygın giysi. Adıama çoğu yerli imalat, üzerindeki yazılar da taklit.Basit bir giysi üzerindeki bu yazılar nedir, nedendir hiç düşündünüz mü? Zaten tabelalarımız, birçok şey hatta günlük konuşma dilimiz nedenanlaması güç? Bir şeyiifade edemiyor muyuz?Neden sömürge halkı gibi davranıyoruz?Türk Dil Kurumu,üzerine eğitim-öğretim verenlerin bu alanda bir çalışması, bir kaygısı var mı acaba?Meseleyi basit görenler bu yozlaşmaya dolaylı destek olmuş olmuyor mu?Dilimiz, davranışımızla "" olamadık vesselam!'nde öğretim üyesi olan hemşerimminik yeğeninin giysisi üzerinde,"Ben aç köpeğim" yazısını görünce hemen bir çalışma alanı oluşturarak konuyu herkesle paylaşmaya başlamış. Tişörtlerde neler bulmuş neler! Bunları da sosyal medya ortamında sıkça paylaşıyor, adını yazıp çalışmalarına ulaşabilirsiniz.Tişört, bazen şapka üzerindeki yazılarda inanç ve cinsellik hedef. Bir teyze göğsünde"porno yıldızı" yazısıyla dolaşabiliyor, sırtında "Tanrı nerede?" yazılı tişörtle bir delikanlıyı Cuma namazı kılarken görebilirsiniz. Sakın "Ne olacak ki bu yazılardan?" demeyin, sizin basit gördüğünüz bu ayrıntıyı titizlikle çalışanlar var.Bakın neler bulmuş Hoca: "", "","Meşhur, Başarılı, Zenginseniz!Boştayım" Cinsellik mesajları o kadar çok ki burada dile getirmekten insan utanıyor. "God is Busy, Can I Help You?" yani "Tanrı Meşgul Ben Yardımcı Olabilir miyim?","Hayatını Yaşa" , "Korku Kul Yapısıdır, Din Korkudur", "Hayat Eğlencedir", "Uyuşturucuya Güven" ve daha neler!Kültürümüzle, maneviyatımızla örtüşmeyen bu yazılar bilinçaltına göndermelerdir.Biz de anlamını bilmeden ve önemsemeden bunları kullanıyoruz.Bizimkisi ise bir farkındalık oluşturmak o kadar.