Berat’ı da Avrupa’dan istiyorlar

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gazişehir ile karşılaşacak Gençlerbirliği hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Kaplan, antrenman öncesi ilk hafta mağlubiyetle başladıklarını belirterek, "Sahada 11'e 11 mücadele etseydik üç puanı rahatlıkla alabilirdik.
Hazırlık dönemini iyi geçirmemize rağmen maça iyi başlayamadık. Üçüncü bölgede ilk yarı boyunca üretkenliğimiz azdı. Hakem arkadaşımız da çok basit fauller çaldı. İç sahadaki ilk maçımızı kazanmak istiyorduk. Şanssız bir şekilde kaybettik. Hiç problem değil. Takımıma, oyuncu grubuma inanıyorum"
dedi.
'CUMA GÜNÜ GELECEK'
Kaplan, hücum futbolu oynatmayı sevdiğini vurgulayarak, "Rakibimiz kim olursa olsun planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz. Gazişehir maçını da aynı şekilde düşünüyoruz. Üçüncü bölgede basan bir Gençlerbirliği olacak.
Kazanmak için planlarımızı yapıyoruz. Biz oraya üç puan için gideceğiz. Bir orta saha oyuncusunu Ankara'ya getirdik, büyük ölçüde de anlaştık.
Stoper bölgesi için görüştüğümüz oyuncu arkadaşımız var, o da büyük bir ihtimalle cumaya kadar bitecek gibi duruyor.
Bir de sol kenar oyuncumuz var. Onun transferi de bitmek üzere. Cuma günü (Yarın) belki Ankara'ya getireceğiz" şeklinde konuştu.
'ÜLKE FUTBOLU ADINA GÜZEL ŞEY'
Mert Çetin'in Roma'ya transferiyle ilgili konuşan Kaplan, "Ülke futbolu, Gençlerbirliği adına çok güzel bir şey oldu. Mert Çetin'i geçmişte bu kulüpte profesyonel yapan benim.
G.Birliği uzun bir aradan sonra Avrupa'ya oyuncu sattı. Ülke futbolu için çok değerli bir olay.
Bu transferin baş mimarı kulübün genel menajeri Emrah Atasoy ve başkanımız Murat Cavcav'dır. Çünkü ülkemizde çok düşük rakamlarla Trabzonspor, Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin talip olduğu bir oyuncuydu.
Başkanımız o rakama vermeyi düşünmedi. Mert bizi en iyi şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı.
GENÇLER'E VEDA EDEN ERDEM KARAGÜMRÜK'TE
SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erdem'e kulübümüze verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Başarılı futbolcunun TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaştığı öğrenildi.
ALTYAPIDAKİLERİ HAZIRLIYORUZ
BAŞKENT ekibinin orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in de Avrupa'dan talibinin bulunduğunu ifade eden Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi bir altyapıya sahibiz. Aramızda Rahmetullah, Berat Ayberk Özdemir var. Berat'ı da şu an Avrupa'dan isteyen takım var. Onu da her an satabiliriz. Başkana, 'İstediğiniz rakamı bulduğunuzda verebiliriz' dedim. Ayrıca Arda, Abdullah, İlker gibi altyapıdan gelen 6-7 arkadaşımız var. Onları en iyi şekilde hazırlayıp ülke futboluna sunmak istiyoruz."
YENİ TRANSFER
FABRİCİO BAİANO TRANSFER
çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, kadrosunu orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile güçlendirdi. Portekiz'in Maritimo ekibinden kadroya katılan Brezilyalı oyuncu, futbola Vasco da Gama'da başladı. Ülkesinde Novo, Coritiba ve Macae formaları giyen 1992 doğumlu futbolcu, 2016-17 sezonunda Maritimo'ya transfer oldu. Baiano, geçtiğimiz yıl Maritimo formasını 24 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına Maritimo'dan kiraladı.