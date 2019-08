Berat’ı da Avrupa’dan istiyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gazişehir ile karşılaşacak Gençlerbirliği hazırlıklarını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Kaplan, antrenman öncesi ilk hafta mağlubiyetle başladıklarını belirterek,Hazırlık dönemini iyi geçirmemize rağmen maça iyi başlayamadık. Üçüncü bölgede ilk yarı boyunca üretkenliğimiz azdı. Hakem arkadaşımız da çok basit fauller çaldı. İç sahadaki ilk maçımızı kazanmak istiyorduk.dedi.Kaplan, hücum futbolu oynatmayı sevdiğini vurgulayarak, "Rakibimiz kim olursa olsun planlarımızı kazanmak üzerine yapıyoruz. Gazişehir maçını da aynı şekilde düşünüyoruz.Kazanmak için planlarımızı yapıyoruz. Biz oraya üç puan için gideceğiz.Stoper bölgesi için görüştüğümüz oyuncu arkadaşımız var,Bir de sol kenar oyuncumuz var. Onun transferi de bitmek üzere. Cuma günü (Yarın) belki Ankara'ya getireceğiz" şeklinde konuştu.Mert Çetin'in Roma'ya transferiyle ilgili konuşan Kaplan, "Ülke futbolu, Gençlerbirliği adına çok güzel bir şey oldu.G.Birliği uzun bir aradan sonra Avrupa'ya oyuncu sattı.Bu transferin baş mimarı kulübün genel menajeri Emrah Atasoy ve başkanımız Murat Cavcav'dır.Başkanımız o rakama vermeyi düşünmedi. Mert bizi en iyi şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı.SÜPER Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erdem'e kulübümüze verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Başarılı futbolcunun TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük ile anlaştığı öğrenildi.BAŞKENT ekibinin orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in de Avrupa'dan talibinin bulunduğunu ifade eden Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi bir altyapıya sahibiz. Aramızda Rahmetullah, Berat Ayberk Özdemir var. Berat'ı da şu an Avrupa'dan isteyen takım var. Onu da her an satabiliriz. Başkana, 'İstediğiniz rakamı bulduğunuzda verebiliriz' dedim. Ayrıca Arda, Abdullah, İlker gibi altyapıdan gelen 6-7 arkadaşımız var. Onları en iyi şekilde hazırlayıp ülke futboluna sunmak istiyoruz."FABRİCİO BAİANOçalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, kadrosunu orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile güçlendirdi. Portekiz'in Maritimo ekibinden kadroya katılan Brezilyalı oyuncu, futbola Vasco da Gama'da başladı. Ülkesinde Novo, Coritiba ve Macae formaları giyen 1992 doğumlu futbolcu, 2016-17 sezonunda Maritimo'ya transfer oldu.