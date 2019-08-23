‘Avrupa’da oynamayı isterim’

Gençlerbirliği'nin genç yıldız adaylarından Berat Ayberk, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın kendisinin Avrupa yolunda olduğu açıklamalarını yorumladı. Berat, "Avrupa'da oynamaya hazırım. Biz altyapıdan beri o hayal ve hedefle büyüyoruz" dedi. Barcelona'dan Sergio Busquets'i örnek aldığını dile getiren genç oyuncu, "Ben tipik 6 numaralara bakıyorum. Tabii ki 8 numara özelliğimi geliştirmem gerektiğini de düşünüyorum" diye konuştu.

MERT BİZİ GÜZEL TEMSİL EDECEK

Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan oda arkadaşı Yıldırım Mert Çetin'in karakterli ve kaliteli bir oyuncu olduğunu belirten Berat Ayberk, "Mert, Gençlerbirliği altyapısının kültürüyle büyümüş bir kardeşimiz. Roma'da kendisini, Gençlerbirliği ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. İnşallah daha güzel yerlere gelir" diye konuştu.

GÜZEL BIR HEYECAN YAŞADIM

Süper Lig kariyerindeki ilk maçına geçen hafta Çaykur Rizespor karşısında çıkan Berat Ayberk, "Bu kadar heyecanlanacağımı düşünmüyordum ama ister istemez güzel bir heyecan yaşadım. Her şeyin ilki güzeldir. Süper Lig kariyerime mağlubiyetle başlamak istemezdim ama böyle nasipmiş. Üstüne koyarak devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. İlk haftada alınan Çaykur Rizespor yenilgisi için Berat, "İlk yarı istediğimizi yapamasak da ikinci devre 10 kişiyle iyi oynadığımızı düşünüyorum. Direkten çıkan bir topumuz var, gol de bulabilirdik. Basit bir gol yedik. Sahadan mağlup ayrıldık ama hiç sorun değil. Daha önümüzde 33 maç var. Bu maçtan çok ders çıkardık. Çaykur Rizespor'u çok iyi analiz etmiştik. Maça çok hazır çıkmıştık. Bir kaza diyebiliriz. Takımda negatif düşünce yok" dedi.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP MAÇINDA HEDEF 3 PUAN

Berat, pazartesi günü çıkacakları Gazişehir maçına odaklandıklarını vurgulayarak, "Gaziantep deplasmanına üç puan için gideceğiz. Oradan mutlu dönmek istiyoruz. Gençlerbirliği genç, dinamik bir takım. Taraftarlarımıza topun yerde oynandığı, akıcı bir futbol izletmek ve iyi mücadele eden bir takım görüntüsü vermek istiyoruz" diye sözlerini tamamladı.