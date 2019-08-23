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Benim Altındağım’da kazananlar açıklandı

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Benim Altındağım’da kazananlar açıklandı
ALTINDAĞ Belediyesi tarafından düzenlenen "Benim Altındağım" adlı ödüllü fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Altındağ'ın çeşitli bölgelerinde amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen kareler büyük beğeni topladı. Yarışmada birinci olan Mustafa Demirbaş 5 bin TL, ikinci olan Fatih Çindemir 4 bin TL ve üçüncü olan Murat Yılmaz ise 3 bin TL'nin sahibi oldu. Ümmü Kandilcioğlu, Sedat Cenikli, Nur Karsavuranoğlu, Nesibe Akkuş ve Fatih Çindemir'in eserleri de 500 TL değerindeki mansiyon ödülüne layık görüldü. Toplamda 40 fotoğrafın sergilenmeye hak kazandığı yarışmada dereceye giren yarışmacıların ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek. Yarışmaya katılan herkese teşekkür eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak fotoğraf sanatına destek vermek adına güzel bir yarışma düzenledik. Burada önemli olan ödül almaktan çok bu yarışmaya katılmaktı" ifadelerini kullandı.
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