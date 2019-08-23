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Çizgi kahramanları sergide buluşuyor

Giriş Tarihi: 23.8.2019
Çizgi kahramanları sergide buluşuyor
'CARTOON Network Bilinmeyenler Dünyası' sergisi yarın Ankara'da ilk kez çocuklarla Cepa AVM'de buluşacak. Sergi, çocuklara günlük ve her zaman karşılaştığımız fakat sebebini bilmediğimiz ilginç bilgileri, eğlenceli bir şekilde öğretecek. Çocuklar bu sergide bir muz ile DNA'larının yüzde ellisinin aynı olduğunu, saçlarımızın neden beyazladığını, kutup ayılarının aslında siyah olduğunu Power Puff Girls'ün, Ben 10'in, Adventure Time'ın, Gumball'un ve Kafadar Ayılar'ın karakterlerinden öğrenecek. 30 farklı interaktif oyunun bulunduğu bu sergide çocuklar ve aileleri hem eğlenecek hem öğrenecek. Gün içinde farklı saatlerde Ben 10, Blossom, Buttercup, Bubbles, Prenses Ciklet, Finn, Jake, Gumball ve Darwin kostüm karakterleri çocuklara katılacak. Eğlenirken aynı zamanda öğreten sergi, 24 Ağustos - 1 Ekim tarihlerinde, 10.00 - 21.00 saatlerinde Cepa AVM 1. katta gezilebilecek.
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Çizgi kahramanları sergide buluşuyor
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