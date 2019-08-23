Şefkat Ev’leri kucak açıyor

İKI kızıyla birlikte Pınarbaşı Mahallesi Atlas Sokak'ta ikamet ederken, cep telefonu bataryasının alev almasıyla çıkan yangında evi kullanılmaz hale gelen Döndü Güzel (29) Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u makamında ziyaret ederek kalacak yer konusunda yardımcı olması talebini iletti. Başkan Altınok'un talimatıyla aile Şefkat Evi'ne yerleştirilirken, Keçiören Belediyesi ekipleri tarafından ev temizlendi, boya ve temizlik işlemleri yapıldı.

EV EŞYALARI DA TEMİN EDİLECEK

Ev eşyalarının tedariki konusunda da Belediyenin yardımcı olacağı müjdesini alan Döndü Güzel, "Bize bu imkanı sunan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, benim durumum geçici fakat Başkanımız benden daha zor durumda olanlara da kucak açıp, yardımcı oluyor" diye konuştu. Dört katlı Şefkat Evi'nden hasta ve hasta yakınları, mağdur durumdaki vatandaşlar ve spor kulüpleri faydalanıyor. Hafta sonları 3 öğün, hafta içi 2 öğün yemeğin hazır olduğu Şefkat Evi'nde farklı illerden gelen hastalar arası dostluk köprüleri kurulurken, zor durumda olan vatandaşlar da dayanışma içinde oluyor.