‘Taraftar için döndüm’

SÜPER Lig'in ikinci haftasında oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde sürdüren MKE Ankaragücü'nde takıma Portekizli futbolcu Tiago Pinto yeniden katıldı. Ankara'yı çok sevdiğini ve yeniden Ankara'da olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Tiago Pinto, "İyi bir şekilde hazırlanmaya başladık. Kulübün bazı sıkıntıları olabilir ama biz oyuncular olarak bunu en iyi şekilde aşmamız lazım. Kendimizi bırakamayız. O yüzden ben bu sezonun çok iyi olacağını düşünüyorum. Zaten futbolcu grubu olarak birbirimiz çok iyi tanıyoruz o yüzden bu sezonun çok iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Kamp sezonuna geç katıldığı için yüzde 100 hazır olmadığını belirten Pinto, "Takım arkadaşlarımla beraber fazla idman yapamadım, yeteri kadar hazırlık maçı da oynayamadığım için yüzde 100 hazır değilim ama en iyi şekilde hazırlanıyoruz" dedi.

'BİZİ DESTEKLEMEYİ HİÇ BIRAKMAYIN'

Yüzde 100'e ulaşmak için antrenörle çalışmayı sürdürdüklerini belirten Pinto, "Taraftara da şu mesajı vermek istiyorum; bizim futbolcular olarak onlara ihtiyacımız var, bizi her zaman desteklesinler. Zaten onlar her zaman en iyisini yapıyorlar ve her zaman bizi içeride dışarıda en iyi şekilde destekliyorlar. Bizim bazen kötü günlerimiz kötü maçlarımız olabilir ama bizi desteklemeyi hiçbir zaman bırakmasınlar ve bize inanmaya devam etsinler" ifadelerini kullandı.