Çiftçiye peşin ödeme can suyudur

BUGÜN NELER OLDU

Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çiftçiye ürünü alış esnasında taban fiyatını da göz önünde bulundurarak ödeme yapılması ile hem çiftçinin hem de esnafın rahatlayacağını belirtti. Çiftçiye peşin ödeme yapılmasının can suyu değerinde olacağını vurgulayan Palandöken, "Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre ülkemizde çiftçi sayısı son 10 yılda yüzde 38 azaldı. Tarımda bu düşüşün önüne geçmek zorundayız. Bunun için de özellikle çiftçinin elinin rahatlatılması gerekiyor. Çiftçinin ürettiği çay, fındık, buğday, zeytin gibi ürünlerin bedeli peşin olarak verilmeli. Çünkü çiftçi ödeme gününe kadar elinde parası olmadığında borçlarını ödeyemiyor, önünü göremiyor. Bu da ürününü peşin para ile satamadığı için taban fiyatın altında ürününü yok pahasına satmasına neden oluyor. Çiftçiyi bu durumdan kurtarırsak ve piyasaya sıcak para girerse esnaf da rahatlar, ekonomide çarklar da döner." diye konuştu.