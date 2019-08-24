İlk kafileyi Köse uğurladı

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Murat Köse, kültür gezisi kapsamında Konya'ya giden ilk kafileyi belediye hizmet binası önünden uğurladı. Mamaklı hanımların son derece köklü bir tarihe sahip olan Konya'yı görme fırsatı bulduğunu belirten Köse, "Hanım kardeşlerimiz Mevlana diyarını gezerken, O'nun yüce sevgi ve hoşgörüsünü iyi algılamalılar" dedi. Gezilerin rehber eşliğinde aydınlatıcı bilgiler ışığında gerçekleştiğini vurgulayan Köse, "Hanım kardeşlerimiz bir yandan ata yadigarı şehrimizde maneviyat dolu bir zaman geçirirken, bir yandan da müze şehir kimliğine sahip olan Konya'yı gezerek keyifli bir gün geçiriyor " ifadelerini kullandı.