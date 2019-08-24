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Kadın güreş için kamp zamanı

Giriş Tarihi: 24.8.2019
KADIN Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için Ankara'da kamp yapacak. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek şampiyonaya hazırlanan Kadın Güreş Milli Takımı, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) kampa girecek. Kadın milliler için 28 Ağustos'ta başlayacak kamp, 14 Eylül'de bitecek. Kampa davet edilen sporcular şunlar: Evin Demirhan, Aynur Erge, Zehra Demirhan, Zeynep Yetgil, Bediha Gün, Elif Jale Yeşilırmak, Mehlika Öztürk, Elif Yanık, Aslı Tuğcu, Cansu Aksoy, Kadriye Aksoy, Buse Tosun, Beste Altuğ, Merve Pul ve Yasemin Adar.
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Kadın güreş milli takımı için kamp zamanı
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