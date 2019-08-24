Sabah yazdı aski geldi

Selçuk Mahallesi Hakan ve Konser sokaklarında bulunan rögar vatandaşları canından bezdirdi. Yağmur yağdığında rögarın taşması sonucu pis su ve atıkların yüzeye çıktığını söyleyen mahalleli Büyükşehir Belediyesi'ni defalarca aramalarına rağmen bir türlü çözüm sağlanmadığını söyledi. SABAH Ankara, sokak sakinlerini bezdiren sorunu "Sokağa çıkamıyoruz, top oynayamıyoruz "başlığı ile manşet olarak duyurdu. Yaptığımız haber karşılık buldu. Haberi yayınladığımız gün Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri sorunlu bölgeye gelerek hummalı bir çalışma başlattı. Bunun üzerine mahalleli, "İşlerin bu kadar hızlı yürüyeceğini bilseydik erkeden ulaşırdık size. Teşekkür ederiz" dedi. DOZER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Sorunun bir an önce çözülmesini isteyen bir mahalleli, "Burayı gelip kazdılar, ekstra borular döşenmesi gerekirken, döşenmedi. Buradaki rögarı oraya verdiler, oradaki borular küçük. Su yukarıdan şiddetli geldiği zaman patlıyor. Paralel şekilde boru yerleştirmek için ASKİ talimat verdi. Yapan firma ile birlikte, dozer, kamyon şimdi çalışıyor. Bu sorundan bıktık artık. Bir an önce bitsin istiyoruz. Gazetede haber yayınlandı. Öyle geldiler. Teşekkür ediyoruz" dedi.



SİNCAN ASFALT SERİMİ İÇİN BEKLİYOR

SINCAN Belediyesi de haber üzerine bir açıklama yaptı. Açıklama şöyle: "Sincan Belediyesi; Selçuklu Mahallesi, Hakan ve Konser sokaklarında yağmur sonrası yaşanan rögar taşma sorununun acilen çözülmesi için İlgili birimlerle irtibata geçti. Sürecin hızlandırılması için aracı olan Sincan Belediyesi ASKİ'den çalışmaların tamamlanmasını istedi. Asfalt serimi için ASKİ ile ilgili firma arasında kabul işlemi yapılmasını bekleyen Sincan Belediyesi, yolun toz olmaması için roadmix (asfalt kırığı) sererek çukurları kapattı.''



ÇOCUKLAR OKULA BAŞLAYACAK

NURŞEN

Büyükdağ: 14 senedir burada oturuyorum. Seçimden önce kazıldı, inşaat topu büyükşehire atıyor, büyükşehir inşaata atıyor, birbirlerini suçluyorlar. Perişan durumdayız, kokuyu çekiyoruz. Çocuklar okula gidecek, yağmur yağış başlayacak. Ne desek boş, topu sürekli birbirlerine atıyorlar. Kime inanacağımızı şaşırdık. Yaptığınız haber sayesinde çalışmaya başladılar en azından, sizi arayanlara ve buraya gelip mağduriyetimizi dile getirdiğiniz için size teşekkür ediyoruz.

MURAT YURTSEVEN: Yaşadığımız rezilliğe bakın. İnşallah bundan sonra da bir problem yaşanmaz diye umuyorum. Gelişi güzel yapıp gitmezler. Özen gösterirler umarım. Bu önemli bir sorun çünkü. Böyle hemen geleceklerini bilseydik, önceden haber yaptırırdık. Aklımıza hiç gelmedi. Burada yaşayan bilir. Bu kokuyu, bu sorunu. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Çoluğumuz çocuğumuz var. Pisliğin içinde kimse duramaz.

İLHAN BODUR: Seçim bittiğinden beri bu rögarların düzeltilmesini bekliyoruz. Sizin haberinizin ardından geldiler, çalışmaya başladılar. Umarım en kısa sürede bu çalışma biter ve bizde bu pislikten kurtuluruz.