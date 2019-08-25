33 ülkeden geldiler Keçiören’de belediyeciliği gördüler

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Gençlerin devletlerin ve milletlerin geleceği olduğunu her fırsatta vurgulayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok gençleri "Keçiören'e hoş geldiniz, sizleri seviyoruz" sözleriyle karşıladı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen programa katılan 33 ülkeden 38 üniversite öğrencisi, belediye hizmetleri, kardeş şehir ilişkileri, CV hazırlama ve mülakat teknikleri konularında eğitim aldılar. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Proje ve Finansman Müdürü ve AK Parti Keçiören Meclis Üyesi Cemal Baş tarafından verilen eğitim sonrası gençlerle bir araya gelen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Sizleri burada misafir etmekten memnunuz, yaşanabilir şehirler, yaşanabilir bir Dünya için herkesin üzerine düşeni yapması noktasında el ele vereceğiz. Devletlerin ve milletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır. Sizlere çok büyük sorumluluklar ve görevler düşüyor" dedi.Keçiören'i çok beğendiklerini söyleyen gençlere Altınok, "Belediyeciliği iyice gözlemleyin, Keçiören gecekondudan bu hale dönüşen bir şehirdir. Çirkinliklerin güzelliğe, dezavantajların avantaja nasıl dönüştüğünün en güzel örneğidir" diyerek şimdi insanların fotoğraf çektirmek için sıraya girdiği büyük şelalenin eskiden kayalık ve çöplük olduğunu söyledi. Altınok, "Biz dağlarda ve doğada olacak birçok güzelliği şehrin merkezine kazandırdık. Çöplükleri gül bahçesine dönüştürdük" diye konuştu. Bazı öğrencilerin ülkelerine özgü hediyeleri Başkan Altınok'a takdimi sonrası program, Estergon Türk Kültür Merkezi'nin gezilmesiyle sona erdi.GENÇLERIN Anıtkabir'i de ziyaret edeceklerini öğrenen Altınok, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyada örnek alınacak liderler arasındadır. Onu tanımak, yaptıklarını öğrenmek geleceğinizde size ışık olacak" ifadelerini kullandı.