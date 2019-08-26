950 çocuk başarı sertifikası aldı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu eğitimlerini başarıyla tamamlayan Yenimahalleli çocuklar, sertifikalarını Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın elinden aldı. 17 Haziran- 25 Ağustos tarihleri arasında, 7-14 yaş arası 950 minik ilçe sakinine yaz spor okulu hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi, çocuklar için düzenlenen sertifika törenini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi. 2 ay süresince, alanında uzman 21 spor eğitmeni tarafından, hentbol, basketbol, voleybol, futbol, badminton, kick boks, jimnastik, halk oyunları ve masa tenisi branşlarında eğitim alan minik Yenimahalleliler, tören boyunca aileleri ile birlikte heyecanlı dakikalar yaşadı. Mutluluğu yüzlerinden okunan yaz okulu öğrencileri, günün anısına Başkan Yaşar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sertifikalarını Başkan Yaşar'ın elinden alarak, teşekkür eden minik kursiyerler, Atatürk'ün ismini taşıyan spor tesisini ilçeye kazandırdığı için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a çiçek takdim etti.