Aralık için büyük iş birliği

ANKARA'NIN en önde gelen sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde barındıran Ankara Kent Konseyi, Atatürk'ün Ankara'ya ilk geliş tarihi olan 27 Aralık kutlamalarında Ankara Kulübü ile iş birliği yapacak. Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve beraberindeki Yürütme Kurulu üyeleri, bu sene Atatürk 'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılının kutlanacağı etkinliklerin planlaması için Ankara Kulübü Derneği Başkanı Dr. Metin Özaslan'a ziyarette bulundu.

ANKARA İÇİN EL ELE

Şehirlerin tanıtılmasında, gelişmesinde ve kalkınmasında özel öneme sahip günlerin etkisinin yadsınamaz olduğuna dikkat çeken Ankara Kulübü Başkanı Özaslan, "Ankara için tarihi öneme sahip üç gün var. 5 Ekim Atatürk'ün Ankara hemşeriliğini kabul etmesi, 13 Ekim Ankara'nın Başkent olması ve 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelmesi. 1932 yılından bu yana varlığını sürdüren, en köklü sivil toplum kuruluşu olarak, bu günlerin hak ettiği ilgiyi görmesi için her tür çalışmada yer almaya hazırız. Türk milleti devletsiz kalmamıştır. Yeni Türk devletinin kurulduğu güne verilen isim olan Kızılca Gün, çok önemli bir kavramdır ve son Kızılca Gün, 27 Aralık 1919'dur" dedi.