Gaziantep'e üç puan için geldik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 2. haftasında bugün 20.00'de deplasmanda karşılaşacakları Gazişehir Gaziantep karşısına 3 puan amacıyla çıkacaklarını söyledi. Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Kaplan, ligin ilk haftasında aldıkları yenilginin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Kazanmak üzere planlar yaptığımız bir maçta 10 kişi kaldıktan sonra kaybettik. Bizi derinden üzdü. Kaybetmek aklımızdan geçmiyordu" diye konuştu.

GAZİŞEHİR ÇOK TRANSFER YAPTI!

Kaplan, oyuncularına inancının tam olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "Gazişehir, lige yeni çıkıp 13- 14 transfer yapan bir takım. Onlar da ilk hafta Fenerbahçe'ye yenildiler. Biz de iyi bir ekibiz. Oyuncularımız kaliteli, yürekli oyuncular. Çok çabuk toparladılar. Üzerimizden baskıyı attık, motive oldular. 3 puanla dönmek istiyoruz. Tüm planlarımız bunun üzerine kurulu. Kazanmak için sahada olacağız." Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Flavio da Silva Ramos'un Gazişehir'e karşı forma giyemeyeceğini hatırlatan Kaplan, "Bazı oyuncuları kenarda bekletip hamle oyuncusu olarak kullanabilirim. Stoper cezalı olduğu için Yasin ya da Arda oynayabilir. Yeni transfer Fabricio Baiano yetişirse orta sahada oynatmayı düşünüyoruz. Hücuma destek olacak oyuncuları düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

MERT ÇETİN'İN GİDİŞİ İYİ OLDU

Serie A takımlarından Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin sonrası takımdaki genç oyuncuların daha motive olduğunu yorumunu aktaran Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı: "Mert'in gidişi sonrasında herkes kendisine bir hedef koydu. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Mert sonrası genç oyuncular Berat'ın, Arda'nın, Abdullah'ın önü açıldı. Genç oyuncuları ülke futboluna kazandırmamız lazım. Elimizdeki tüm oyunculardan faydalanmak istiyoruz."