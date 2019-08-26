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Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 26.8.2019
Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
NALLIHAN ilçesinde Nallıhan- Ankara karayolunda yol çalışması nedeniyle atılan mucurda 2 günde 2 kaza gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Nallıhan istikametine seyreden panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların sağlık ekipleri ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağladı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı
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