Çalıkuşları’ köy çocukları için bir araya geldi

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Mesleğe yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerine destek amacıyla başlatılan 'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' projesi kapsamında 50 kadın öğretmen Ankara'da bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Türk Eğitim Derneği (TED) işbirliğinde düzenlenen proje kapsamında köy çocukları için bir araya gelen kadın öğretmenler, Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Çalıkuşu'ndaki öğretmen Feride ile özdeşleştirilerek, modern 'Çalıkuşu' tanımlaması yapıldı.Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' isimli proje 2018-2019 eğitim öğretim yılında başladı. Proje ile mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenlerin desteklenmesi hedefleniyor. 'Yeni öğretmenler yeni başlangıçlar' başlığındaki proje kapsamında, kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olunurken, bulundukları köylerde lider kimlikleri ile bu alanların sosyal ve fiziksel eksikliklerini düzeltmeye yönelik uyum çalışmaları yürütmeleri teşvik edilecek.