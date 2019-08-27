Milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti

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TÜRK atletizminin kadınlardaki sembol isimlerinden eski Balkan şampiyonu milli atlet Gül Çıray Akbaş, 79 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Türk atletizm tarihinde uluslararası şampiyonada altın madalya kazanan ilk kadın olarak kayıtlara geçen 1950'li ve 1960'lı yılların başarılı atleti Akbaş, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Kariyerinde 5 Balkan şampiyonluğu bulunan Akbaş, 400, 800 ve 1500 metrelerde uzun yıllar kırılamayan Türkiye rekorlarına imza attı. Akbaş, 1960 Roma Olimpiyatları'nda 800 metrede ayyıldızlı formayı giyen Akbaş bugün Balıkesir'de toprağa verilecek.