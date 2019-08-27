Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti

vefat etti

Giriş Tarihi: 27.8.2019
Milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti
TÜRK atletizminin kadınlardaki sembol isimlerinden eski Balkan şampiyonu milli atlet Gül Çıray Akbaş, 79 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi. Türk atletizm tarihinde uluslararası şampiyonada altın madalya kazanan ilk kadın olarak kayıtlara geçen 1950'li ve 1960'lı yılların başarılı atleti Akbaş, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Kariyerinde 5 Balkan şampiyonluğu bulunan Akbaş, 400, 800 ve 1500 metrelerde uzun yıllar kırılamayan Türkiye rekorlarına imza attı. Akbaş, 1960 Roma Olimpiyatları'nda 800 metrede ayyıldızlı formayı giyen Akbaş bugün Balıkesir'de toprağa verilecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli atlet Gül Çıray Akbaş vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN