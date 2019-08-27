Şefkat evı’ndekı mutluluk

15 gündür parklarda yaşayan Öztürk ailesi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla Şefkat Evi'ne yerleştirildi. Başkan Altınok'un yardım elini uzatmasıyla Sevda İşhur Öztürk (35), İrfan Öztürk (47) ve bir yaşındaki çocukları Canpolat Öztürk, 15 günün sonunda güvenli bir çatıya kavuştular. Kaynakçılık yaparken omurilik uzaması ve fıtık rahatsızlıkları nedeniyle işinden olan ve maddi imkânsızlıklar yaşayan İrfan Öztürk, yaşadıkları zor günler hakkında, "Ameliyat olursa felç olur dediler, ameliyat da olamadım ve kaynakçılığı bırakmak zorunda kaldım. Annemin rahatsızlığı ve vefatı sonrası da durumumuz iyice kötüleşti, annemin sosyal güvencesinin altına sığınıyorduk, o da kesildi, ev sahibi de kirayı ödeyemeyince evden çıkardı. Sonra parklarda kalmaya başladık. Gündüz 3 saat uyku uyuyor gece de çocuğum ve eşimin başına bir hal gelmesin diye nöbet tutuyordum " dedi. Keçiören Belediye Başkanı'nın şefkat elini uzatarak yardım ettiğini belirten Öztürk, " Eskiden beri Başkanımızı biliyorum, lakabı 'Turgut Baba'ydı', yine babalığını yaptı. Allah bin kere razı olsun" ifadelerini kullandı. Sevda İşhur Öztürk de parklarda kalırken insanların verdiği yiyeceklerle karınlarını doyurmaya çalıştıklarını şimdi ise en başta oğlunun sıcak, güvenli bir çatıya ve gıdaya kavuştuğunu söyledi. Öztürk, "Başımızı sokacak bir ev bulana kadar sokakta kalmaktan kurtulduk. Çocuğum için endişeleniyordum, parklarda yata yata alerji olmuştu. Başkanımıza duacıyız" dedi.



KEÇIÖREN'IN ÇEHRESI DEĞIŞIYOR

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Keçiören'in çehresini değiştirmeye yönelik çalışmalar son hızla devam ederken Belediye girişi özel bir peyzaj çalışması ile estetik bir görünüme kavuşturuldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşlarımızı Belediyemiz girişinde yeşil, iç açıcı ve güzel bir görüntüyle karşılıyoruz" dedi.