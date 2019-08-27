Unutulamayacak düğün hediyesi

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, dünya evine giren Yenimahalleli çiftlere destek olmak amacıyla ücretsiz kuaför hizmeti sunmaya devam ediyor. Düğün masrafları nedeniyle büyük bir ekonomik yük altına giren çiftlere yeni yaşamlarının kapılarını açarken yardımcı olmayı hedefleyen Yenimahalle Belediyesi, talep eden çiftlere 10 yıldır gelin saçı ve makyaj hizmeti veriyor. Çiftlerin hayatlarının en önemli gününe unutulmayacak bir katkı sağlanıyor. Yenimahalle Belediyesi, İmaj Velon Güzellik Merkezi ile ortaklaşa yürütülen hizmet ile 5 bininci gelinin saç ve makyaj yapımını gerçekleştirdi. Güzellik merkezinde belediyenin desteğiyle mutlu gününe hazırlanan 5 bininci gelini ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar geline altın taktı.