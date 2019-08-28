“Ampute Futbol Türkiye’den sorulur”

AMPUTE Futbol Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Osman Çakmak yeni göreviyle ilgili iddialı açıklamalar yaptı. Osman, "2009 yılından bu yana Ay-Yıldızlı formayı göğsümde taşıdım. 4 yıl kaptanlık görevini gururla üstlendim. Kariyerimi sonlandırdıktan sonra bu göreve geldim. Bu görevin sorumluluğunun farkındayım" dedi. Çakmak, 2020 yılında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında ilk kampı Düzce'de yapacaklarını dile getirdi: "İlk kampımıza anlamlı bir günde, Zafer Bayramı'mız olan 30 Ağustos'ta Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacağız. 25 kişiden oluşan geniş bir kadroya sahibiz. Takım içinde çok yetenekli ve genç futbolcularımız var. İnşallah güzel bir hazırlık süreci geçireceğiz" dedi.

2020 YILINDA 5 KAMP YAPACAĞIZ

Çakmak, Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Polonya ile Ekim'de Antalya'da ikili kamp gerçekleştireceklerini belirterek, "Kasım ayında liglerin başlamasıyla çalışmalarımıza ara vereceğiz. Lig döneminde de kulüplerde mücadele edecek futbolcularımızı teknik ekibimizle takip edeceğiz. 2020'de liglerin bitimiyle tamamen Avrupa Şampiyonası'na odaklanacağız. 2020 yılında 5 kamp yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.



"AVRUPA'DA SÖZ SAHİBİYİZ"

2020 Avrupa Şampiyonası'nın 16 ülkenin katılımıyla düzenleneceğinin bilgisini veren Osman Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı: "Şampiyonada Rusya, İngiltere, İspanya, Polonya gibi çok güçlü rakiplerimiz olsa da Türkiye, ampute futbolda dünyada ve Avrupa'da söz sahibi. 2017 yılında İstanbul'da kazandığımız Avrupa şampiyonluğunun ve 2018 dünya ikinciliğinin ardından hedefimiz yine final oynayıp şampiyonluğu ülkemize yaşatmak. Parolamızdan şaşmayıp 'Ampute futbol dünyada ve Avrupa'da Türkiye'den sorulur' sloganıyla devam edeceğiz."