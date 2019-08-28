Ankara’da başlayan gün roma’da imzayla bitti

Gençlerbirliği'nden İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin, özel açıklamalarda bulundu. Mert Çetin, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok büyük kulüpler. Onların beni istemesi gerçekten onur verici. Benim hedeflerimde hep Avrupa vardı. Hep 'En kısa zamanda Avrupa'ya nasıl giderim' diye düşünüyordum. Karşıma böyle bir şans çıkınca da bunu değerlendirmek benim adıma çok iyi oldu" dedi.

"GÜVENLERİNİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM"

Roma'da çok iyi karşılandığını ifade eden 22 yaşındaki oyuncu, " Hem teknik direktör Fonseca, hem de sportif direktör Gianluca Petrachi ile görüştüm. Benimle ilgili çok güzel düşünceleri var. Bana çok güveniyorlar. O güveni boşa çıkarmak istemiyorum. Hedefim, uzun süre Roma formasını terletmek. Ülkemi, ailemi ve camiayı en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Onların da yüzünü kara çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı.

"TRANSFERİM ÇOK HIZLI GELİŞTİ"

Roma'ya transfer sürecini anlatan genç oyuncu, "Kulübümden ciddi bir teklif gelmediği sürece beni rahatsız etmemelerini istedim. Bu yüzden bana son ana kadar hiçbir şekilde durumu yansıtmadılar. Bir sabah kulüp menajeri beni aradı. 'Görüşmemiz gerekiyor' dedi. Sabah kulübe gittiğimde Roma yetkilileri de orada idi. Tanıştım, görüştük, anlaştık ve hemen akşamında aktarmalı uçak ile Roma'ya gittik" açıklamasında bulundu. Roma'da forma giyen bir diğer milli oyuncu Cengiz Ünder'den detaylı bilgiler aldığını söyleyen Mert şunları söyledi:

"CENGİZ HER DETAYI ANLATTI"

"Roma'ya gitmeden önce Cengiz Ünder'le konuşmuştum. Bana gerek şehir gerekse taraftarla ilgili her detaydan bahsetti. Çok mutlu olduğunu ifade etti ve bu benim aklımda önemli bir yer edindi. Roma çok büyük bir camia ve bana karşı da çok ilgililer. Türklere karşı bakış açıları çok güzel. Merih Demiral da Juventus'a gitti. Bu milli takım ve Türk gençliği için büyük bir başarı" açıklamasında bulundu.



"DÜNYA DEVLERİNE KAFA TUTABİLİRİZ"

A Milli Takımı'nın formasını giymeyi çok istediğini vurgulayan Mert Çetin, "Şu anda milli takım altın çağını yaşıyor. Çok iyi, genç ve dinamik bir jenerasyon var. Dünya devlerine kafa tutabilecek bir seviyedeyiz. Turnuvalarda başarılar elde edip bunu bütün dünyaya kanıtlamak istiyoruz. Şenol hocanın görüşleri benim için çok önemli. İnşallah beni en kısa sürede milli takıma davet eder. Ben de elimden geldiğince mücadele edip, Ay-Yıldızlı formayı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu. GENÇ futbolculara tavsiyelerde bulunan 22 yaşındaki Mert, "Genç oyuncuların şu an yurt dışına gitmesi, genç kardeşlerimiz için büyük bir umut, hayallerini yükseltmeleri gerektiğine dair somut bir delil. Gerçekten hayal etsinler ve çalışsınlar. İnanarak çalışırsalar bunu başarabilirler ki biz bunları yaşadık. Merih, Cengiz, Mert ve ben bu duruma örneğiz" diye konuştu.

"HAYAL ETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

"ROL MODELİM RAMOS"

MERT Çetin, "Sergio Ramos, oyun stili, tarzı, agresifliği ile benim için önemli bir rol model oldu. Kendi yolumu çizeceğim. Herkesten bir şeyler katarak, öğrenerek kendimi geliştirip, kendi yolumda ilerlemeyi düşünüyorum" dedi.