Kahramankazanlı üniversitelilere burs müjdesi

KAHRAMANKAZAN Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un seçim vaatleri arasında yer alan ve ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmesini amaçlayan Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK) kurularak faaliyetlerine başladı. Burs başvurularını almaya başlayan dernek, önümüzdeki eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verecek. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencilerine burs vermek için kurulan Kahramankazan Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (KAHEK) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. KAHEK'in tek amacının ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatları boyunca yardım edebilmek olduğunu kaydeden Başkan Oğuz, "Dernek faaliyetlerini tamamen şeffaf bir ortamda sürdürecek" dedi.

AYLIK 150 TL BURS

KAHEK'in önümüzdeki eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermeye başlayacağını ifade eden Oğuz, ilk etapta yükseköğrenim öğrencilerine aylık 150 TL burs verileceğini kaydetti. Oğuz, burs imkanından faydalanabilmenin tek şartının ise Kahramankazan'da ikamet etmek olduğunu söyledi. Burs başvurularıyla ilgili olarak "www.kahramankazaneksyd. com" adresinden bilgi alınabilecek.