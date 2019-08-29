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’nün aklı Kasımpaşa’da

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Ankaragücü’nün aklı Kasımpaşa’da
SÜPER Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Aykan Atik yönetiminde gerçekleşen antrenmana koordinatif ısınma ile başlayan takım, daha sonra 'pas drill' çalışması yaptı. Dar alan oyununun ardından şut çalışması yapıldı. Son bölümde fonksiyonel alanda taktiksel çalışma yapılırken, antrenman yenileme koşusu ile sona erdi. Takımda, sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Takım hazırlıklarını bugün Beştepe Tesisleri'nde sürdürecek.
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Ankaragücü’nün aklı Kasımpaşa’da
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