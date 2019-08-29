Baba ile kızına sopalı saldırı

Olay, 1 hafta önce Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Sokaktaki köpekleri gönüllü olarak besleyen Turgut Çetin ve kızı, oturdukları site civarındaki köpekleri beslemek için dışarıya çıktı. Baba ve kızı, sitenin önünde sokak köpeklerini beslerken, site yöneticisi Mustafa A.'nın tepkisiyle karşılaştı. Çıkan tartışmada Mustafa A. ve oğlu Ömer A., baba ve kızına sopayla saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yönetici ve oğlu, hayvan sever baba ve kızını darp etti. Başından yaralanan Turgut Çetin baygınlık geçirirken, yere düşen Selcan Çetin de çeşitli yerlerinden darbe aldı. Gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan baba ve kız taburcu oldu. Ardından darp raporu alıp, şikâyette bulundu.

SEBEST KALDILAR

Cumhuriyet Savcısı, şikayet üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa A. ile oğlu Ömer A., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Turgut ve Selcan Çetin, avukatları Meltem Banko aracılığıyla karara itiraz etti.Banko, müvekkillerinin hayvanları beslediği sırada saldırıya uğradığını belirterek, "Çok ciddi darbeler aldılar. Bu darbeler, öldüresiye darbeler. Bu üzücü olayın sonucunda suçu işleyenler sokakta geziyorlar. Hiç kimse bir genç kızın hayvanları besleme özgürlüğünü elinden alamaz. Müvekkilimin şu anda yapacağı hiçbir şey yok, şuan bekledikleri tek şey adalet ve bu insanların tutuklu yargılanıp, ceza alması. Unutmamak gerekir ki, şiddet hayvandan başlıyor. Bu şahıslar, öncelikle bu hayvanlara taş attılar ve ardından müvekkillerimi darp ettiler. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Söz konusu kişiler ceza alana kadar sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.



'BEN BAYGIN ŞEKİLDE HASTANEYE GİTTİM'

BAŞINA aldığı darbe sonucu bayılan Turgut Çetin ise "Sokak köpeklerini beslediğimiz için bizim site yöneticisi ve oğlunun saldırısına uğradık. Daha önceden de zaten aramızda bu sebeplerden dolayı sorunlar çıkmıştı. Ben baygın şekilde hastaneye gittim. Dişimi kırmışlardı. Hastanede raporlarımızı falan tuttuk, şikayetçiyiz, cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.



'BESLEME ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ ELİMİZDEN ALINDI'

SELCAN Çetin, yöneticinin hayvanlara sürekli taş attığını ileri sürerek, "Biz buna rağmen beslemeye devam ediyorduk. Bu sebeple bize karşı kinliydi. Geçen hafta da sokak canlarını beslediğimiz sırada sopayla darp edildik. Babam o darp neticesinde bayıldı. Ben de kendimi babamın üstüne attım ama beni de darp etmeye devam ettiler. Daha önce sürekli sözlü tacize uğruyorduk. 'Sokaktaki canlarımıza dokunmasınlar' susuyorduk"diye konuştu.