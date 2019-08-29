Türk cazının amiral gemisi: Deniz Yıldızları Orkestrası

BUGÜN NELER OLDU

Okulu Komutanlığı öğrencileri arasından caz tutkunu astsubayların seçildiği orkestra, üyelerinin yaptığı aranjelerle caz müziği repertuvarının zenginleşmesine katkı sunuyor. Orkestra dünyanın dört bir yanında konserler de veriyor Deniz Yıldızları Orkestrası Şefi Yarbay Bülent Yüksel, "Caz ve askerlikte 'ben' değil 'biz' anlayışı vardır. Caz ve askerlik disiplin, emek, birlik ruhu gibi kavramlar üzerinde yükselir. Tam da bu noktada askerliğin bize kazandırmış olduğu disiplin ve birlik ruhunun müzikal çalışmalarda çok faydasını gördüğümüzü söyleyebilirim" dedi. Türkiye'de caz parçalarının ilk defa Deniz Kuvvetleri gemilerinde çalındığına işaret eden Yüksel, "1900'lü yıllarda Ertuğrul Gemisi'nin salon orkestrası bu anlamda Türkiye'deki caz orkestralarının öncüsü olarak kabul edilebilir." dedi. Üniversitelerin caz bölümleriyle ortak etkinlikler düzenleyerek caz eğitimine katkı sağladıklarını da anlatan Yüksel, orkestranın dünyanın dört bir yanında da konserler verdiğini söyledi. 30 Ağustos'taki Zafer Bayramı konserinin Kentpark AVM'de 19.30'da gerçekleşeceğini belirten Yüksel, "Bodrum Caz Festivali kapsamında 1 Eylül'de sahne alacağız. Preveze Deniz Savaşlarının yıl dönümü dolayısıyla 27 Eylül'de Ankara'da da bir konserimiz olacak." bilgisini paylaştı.