Mikail Özerler, Azeri rakibine direnemedi

BUGÜN NELER OLDU

JAPONYA'DA devam eden Dünya Judo Şampiyonası'nın beşinci gününde erkekler 90 kiloda Mikail Özerler, dördüncü turda Azerbaycanlı rakibine boyun eğdi. Başkent Tokyo'daki Nippon Budokan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada erkekler 90 kiloda Mikail Özerler tatamiye çıktı. İlk turu maç yapmadan geçen Mikail, ikinci turda Kenyalı John Kirimi'i ipponla yendi. Milli sporcu, üçüncü turda Belaruslu Yahor Varapayeu'ya altın skor bölümünde üçüncü shidoyu verdirdi ve maçı ipponla kazanarak dördüncü tura yükseldi. Mikail Özerler, dördüncü turda Azerbaycanlı rakibi Mammadali Mehdiyev'e mağlup olarak elendi. Şampiyonada yarın kadınlar artı 78 kiloda Kayra Sait tatamiye çıkacak.