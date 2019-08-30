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TAF yetkililerinden Büyükelçiliğine ziyaret

Giriş Tarihi: 30.8.2019
TAF yetkililerinden Katar Büyükelçiliğine ziyaret
TÜRKIYE Atletizm Federasyonu (TAF) yetkilileri, Dünya Atletizm Şampiyonası'nın düzenleneceği Katar'ın Ankara Büyükelçiliğine nezaket ziyaretinde bulundu. Katar'ın başkenti Doha'da 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası öncesinde TAF yetkilileri, bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Salih Mübarek El-Şafi'yi konutunda ziyaret etti. Ziyarette, federasyon başkanı Fatih Çintimar, başkanvekili Yasin Taş ve genel sekreter Fahrettin Yıldız ile birlikte büyükelçinin basın danışmanı Şahin Susam hazır bulundu. Büyükelçi El-Şafi, dost ülke Türkiye'nin takımını Doha'da ağırlamaktan onur duyacaklarını belirterek, Çintimar'dan bilgi aldı. Çintimar ise Katar'da iki ülke arasındaki dostluğa katkıda bulunacaklarını vurgulayarak, "Sayın büyükelçimiz bize yakın ilgi gösteriyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bugüne kadarki en iyi sonucumuzu, dost Katar topraklarında elde edeceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.
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TAF yetkililerinden Katar Büyükelçiliğine ziyaret
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