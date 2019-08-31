Kızılcahamam’da şehitlere dua okundu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Kızılcahamam Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki törenin ardından Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Bölük Kızılcahamam Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra protokol üyeleri Şehit Fatih Duru Parkı'na geçerek, Şehit Anıt Ağacına ziyarette bulundu. Vatan için canını veren bütün şehitlerimize dua edilerek program sona erdi. Törene, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Bölük, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Meclis Üyeleri, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı, sivil toplum kuruluşları başkanları, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.