Top toplayıcılıktan milli formaya

Şampiyonası'nda forma giyen milli smaçör Şeyma Ercan, ilginç bir anısını paylaştı. Bundan 16 yıl öncesinde yine Ankara'da düzenlenen şampiyonada top toplayıcı olarak yer alan Ercan, hayalini kurduğu milli formayla, oyuncu olarak sahada yer aldı.
Milli voleybolcu hislerini anlattı: "2003 Avrupa Şampiyonası'nın Ankara'da olacağını öğrenince çok mutlu olmuştum. Top toplayıcı olarak görev alacağımızı duyunca ekstra heyecanlanmıştım. O dönemin en iyi sporcularını yakından görme şansımız vardı. Onlar yanımızdan geçerken hayranlıkla bakıyorduk, fotoğraflar çektiriyorduk.
İmza almak için peşlerinde koşuyorduk. Şimdi yıllar sonra Ankara'da milli formayı giyerek sahaya çıkmak çok farklı hissettiriyor. O yıllarda hayalini kurduğum şeyi yaşıyorum. Bunun için de çok mutlu ve gururluyum."
SON 16'DA RAKİP HIRVATLAR
Filenin Sultanları, 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale çıkmış ve gümüş madalyanın sahibi olmuştu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın son 16 turunda Hırvatistan ile karşılaşacak.
Mücadele saat 19.30'da itibaren TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.