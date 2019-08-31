Top toplayıcılıktan milli formaya

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonası'nda forma giyen milli smaçör Şeyma Ercan, ilginç bir anısını paylaştı.Milli voleybolcu hislerini anlattı: "2003 Avrupa Şampiyonası'nın Ankara'da olacağını öğrenince çok mutlu olmuştum. Top toplayıcı olarak görev alacağımızı duyunca ekstra heyecanlanmıştım.İmza almak için peşlerinde koşuyorduk. Şimdi yıllar sonra Ankara'da milli formayı giyerek sahaya çıkmak çok farklı hissettiriyor.SON 16'DA RAKİP HIRVATLARFilenin Sultanları, 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nda tarihinde ilk kez finale çıkmış ve gümüş madalyanın sahibi olmuştu.Mücadele saat 19.30'da itibaren TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.