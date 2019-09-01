Ankara İtfaiyesi Kore yolcusu

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kore Cumhuriyeti Ulusal İtfaiye Teşkilatı'nın davetlisi olarak Seul kentine gidiyor. Modern ve son teknolojik araç ve gereçleri, eğitimli profesyonel personeli ile her geçen gün kendini yenilerek Avrupa standartlarında hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Kore Cumhuriyeti'nin Seul kentinde düzenlenecek olan "1. Uluslararası Büyük Çaplı Afetlere Müdahale Semineri 2019"a katılacak. Yangına müdahaleden arama kurtarma çalışmalarına kadar birçok alanda Türkiye İtfaiye Teşkilatlarının faaliyetlerini de anlatacak olan Ankara İtfaiyesi ekipleri, Aralık 2018'de Ankara'da yaşanan Yüksek Hızlı Tren kazasına müdahale konusunda da diğer ülkelerin itfaiyecileriyle bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.